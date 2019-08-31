Авиапассажирам напомнили об их правах при задержке рейсов
Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров рассказал в эфире НСН, чем авиаперевозчики обязаны обеспечить пассажиров при задержке вылетов.
Более 140 рейсов зaдержaны и около 10 отменены в aэропортaх Москвы по состоянию нa 9:00 утрa 31 aвгустa, следует из дaнных сервисa «Яндекс. Рaсписaние».
Уточняется, что в Шереметьево зaдержaно около 70 рейсов, в Домодедово — 38, во Внуково 32. Тaкже 11 рейсов отменены в Домодедово, уточняет Газета.ру.
Рaнее МЧС предупреждaло о тумaне в Московской облaсти. Огрaничение видимости доходит до 300–800 м.
Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров напомнил в эфире НСН положения федеральных авиационных правил (ФАП). Документ предусматривает ряд услуг, которые пассажиры, застрявшие в российском аэропорту из-за плохих метеоусловий, могут получить бесплатно.
«Через два часа после задержки рейса можно получить воду или другие прохладительные напитки. Через четыре часа – горячее питание, гостиницу и транспорт до нее — через 8 часов днем или 6 часов ночью», - отметил эксперт.
Также ФАП при отмене рейсов гарантируют предоставление комнат матери и ребенка родителям с детьми в возрасте до семи лет. Пассажирам, которые вынужденно задержались в аэропорту более двух часов, можно рассчитывать на два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте также бесплатно.
Чтобы иметь возможность получить неиспользованную стоимость за перелет при обмене билетов или отказе от вылета, необходимо поставить штамп об отмене или задержке вылета на маршрутную квитанцию или посадочный талон.
Ранее писательница Лена Ленина в эфире НСН объяснила, когда пассажиры начнут радоваться задержкам авиарейсов.
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