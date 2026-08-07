Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в хорошем санатории
Цены на санатории в России с начала года выросли всего на 3–4%, однако из-за тотальной экономии спрос россиян на отдых упал, сказал НСН Сергей Ромашкин.
Отдых в хорошем санатории стоит пять-шесть тысяч рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Общая выручка российских санаторно-курортных организаций в первой половине 2026 года составила 116,3 млрд руб.— на 13,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако темп роста оказался немного меньше, чем год назад (15,9%), отмечает «Коммерсант». Ромашкин призвал искать причины снижения популярности надо искать не в экономике туризма, а в настроении потребителей.
«Цены с начала года выросли на 3–4%, однако режим сбережения взял верх. Я думаю, причины снижения популярности надо искать не в экономике туризма, а в настроении потребителей — это важнейший фактор для дальнейшего роста отрасли. Хороший санаторий стоит пять-шесть тысяч рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение. Средняя продолжительность программы — 10–12 дней. Соответственно, стоимость путёвки без учёта дороги составит порядка 50–65 тысяч рублей. Дорога может потребовать ещё около 20 тысяч рублей. Лечение в санаториях бывает разным. Есть более дорогие варианты, есть и более бюджетные», — сказал собеседник НСН.
Ранее эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в пресс-центре НСН рассказал, что только половина людей едут в санаторий, чтобы воспользоваться оздоровительными процедурами и лечением.
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