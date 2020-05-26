Российские толстосумы наварили за пандемию $454 млрд

Российские миллиардеры за время пандемии коронавируса стали еще богаче: их совокупное состояние выросло на 62 миллиарда долларов США — до 454 миллиардов. Такую статистику приводит журнал Forbes на основе своего счетчика Forbes Real Time, который оценивает изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

Больше всех наварился во время COVID-кризиса владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, его состояние увеличилось на 6,4 миллиарда долларов до $26,1 млрд. На миллиард меньше в американской валюте заработал председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, достигнув отметки $22,5 млрд.

Совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин нарастил свои $18,1 млрд до $21 млрд. Состояние президента «Северстали» Алексея Мордашова выросло с $16,8 млрд до $19,1 млрд, а совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов заработал за время пандемии $4,6 млрд и теперь в его активе $20,8 млрд.

В целом за последние два месяца число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101. По оценкам Forbes, в общемировом масштабе за время пандемии больше всего выиграли миллиардеры, чей бизнес тесно связан с интернетом. Основатель Facebook Марк Цукерберг и совладелец Amazon Джефф Безос, к примеру, нарастили свои состояния на $31,8 млрд и $30 млрд соответственно.

