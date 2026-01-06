В Казахстане из-за штормовой ситуации из автобуса эвакуировали 46 россиян
Более сорока россиян эвакуировали из автобуса в Акмолинской области Казахстана из-за ограничения движения в связи со штормовым предупреждением. Об этом сообщило МЧС республики.
Как отметили в ведомстве, на трассе республиканского значения в Есильском районе на блокпосту осталось транспортное средство с 46 пассажирами.
«Спасатели МЧС совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева 46 человек, из них 1 ребенок. Все эвакуированные были гражданами РФ», - указали в МЧС.
Ранее в 17 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, на северо-западе страны ввели ограничение движения на некоторых участках.
В ноябре во Вьетнаме автобус с 20 туристами из России на сутки застрял на мосту из-за паводка, пишет 360.ru.
