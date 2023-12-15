Российские таможенники нашли в посылке череп древнего носорога

Отмечается, что предмет, относящийся к категории культурных ценностей, был найдет в посылке, которую гражданин РФ отправил из Якутии в США.

«Таможенники обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов», - указали в ведомстве.

Уточняется, что обнаруженный череп шерстистого носорога представляет интерес для палеонтологии. На рассмотрение дела об административной ответственности владелец посылки не явился, после чего имущество было признано бесхозным и передано в управление Минкультуры РФ.

Ранее таможня аэропорта Кольцово в Екатеринбурге обнаружила в посылке из Тюмени в Швейцарию незадекларированный редкий минерал турмалин массой 10,32 карата. Как сообщает Ura.ru, камень по решению суда был изъят у владельца.