Российские таможенники нашли в посылке череп древнего носорога
Калининградские таможенники обнаружили при проверке почты череп древнего шерстистого носорога, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предмет, относящийся к категории культурных ценностей, был найдет в посылке, которую гражданин РФ отправил из Якутии в США.
«Таможенники обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов», - указали в ведомстве.
Уточняется, что обнаруженный череп шерстистого носорога представляет интерес для палеонтологии. На рассмотрение дела об административной ответственности владелец посылки не явился, после чего имущество было признано бесхозным и передано в управление Минкультуры РФ.
Ранее таможня аэропорта Кольцово в Екатеринбурге обнаружила в посылке из Тюмени в Швейцарию незадекларированный редкий минерал турмалин массой 10,32 карата. Как сообщает Ura.ru, камень по решению суда был изъят у владельца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru