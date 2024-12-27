В Москве задержали 16 организаторов подпольных казино
Сотрудники правоохранительных органов задержали в российской столице 16 человек по уголовному делу об организации нелегальных азартных игр, сообщил московский главк Следственного комитета. В ходе обысков у подозреваемых изъяты более 250 миллионов рублей, мобильные телефоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, которые имеют значение для составления доказательной базы.
Как уточнила через соцсети официальный представитель МВД Ирина Волк, совокупный криминальный доход организаторов нелегальных казино за пару лет составил свыше 10 миллиардов рублей.
Задержанные запустили два кол-центра в Пресненском районе Москвы. Сотрудники обзванивали клиентов и принимали от них ставки, вели статистику и выдавали выигрыш.
Один обвиняемый решением суда отправлен в следственный изолятор, с остальных участников криминальной схемы следователи взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Силовики предпринимают действия для задержания других лиц, причастных к совершению данного преступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru