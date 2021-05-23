Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

В составе команды за Россию выступали Амир Ахундзянов из Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Ж. И. Алферова Российской академии наук, академического лицея «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова, Денис Исмагилов, Матвей Федин и Матвей Кенязев из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, Николай Кононенко из Пятьдесят седьмой школы в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Данила Самоделкин из школы № 2007 ФМШ, Дмитрий Хватов из государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы».

Школьников тренировали наставники из МФТИ. Главным тренером сборной стал Артем Воронов, руководителями команды выступили Виталий Шевченко и Юрий Скаков.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов высоко оценил выдающиеся результаты победителей. Он отметил, что «достойнейший результат» команды в очередной раз подтверждает качество методик и моделей российского образования.

«Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве. Хочу пожелать каждому участнику продолжить свой образовательный, научный, трудовой путь, заверяю, что ребятам уже открыты многие двери, и уверен, что за ними уже начали "охоту" ведущие российские корпорации и IT-компании», - заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург объяснил НСН, почему тьюторы не приживутся в российских школах.

«Идея-то правильная. Но в данной конкретной ситуации мы не найдем такого количества студентов, и не сумеем так быстро их подготовить. И у нас нет ресурсов, потому что это двойная оплата, а школа считает каждую копейку. И в идею тотальных тьюторов я не верю, она отомрет как нереалистическая», - уверен эксперт.

