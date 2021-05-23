Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
Команда российских школьников заработала на Азиатской олимпиаде по физике восемь золотых медалей и обновила абсолютный рекорд, сообщает пресс-служба Минпросвещения в воскресенье.
«Команда из восьми российских школьников обновила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике. Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. Олимпиада включала два соревновательных тура. Сборная России получила восемь золотых медалей, достигнув максимального результата из возможного», - цитирует сообщение ТАСС.
В составе команды за Россию выступали Амир Ахундзянов из Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Ж. И. Алферова Российской академии наук, академического лицея «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова, Денис Исмагилов, Матвей Федин и Матвей Кенязев из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, Николай Кононенко из Пятьдесят седьмой школы в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Данила Самоделкин из школы № 2007 ФМШ, Дмитрий Хватов из государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы».
Школьников тренировали наставники из МФТИ. Главным тренером сборной стал Артем Воронов, руководителями команды выступили Виталий Шевченко и Юрий Скаков.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов высоко оценил выдающиеся результаты победителей. Он отметил, что «достойнейший результат» команды в очередной раз подтверждает качество методик и моделей российского образования.
«Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве. Хочу пожелать каждому участнику продолжить свой образовательный, научный, трудовой путь, заверяю, что ребятам уже открыты многие двери, и уверен, что за ними уже начали "охоту" ведущие российские корпорации и IT-компании», - заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург объяснил НСН, почему тьюторы не приживутся в российских школах.
«Идея-то правильная. Но в данной конкретной ситуации мы не найдем такого количества студентов, и не сумеем так быстро их подготовить. И у нас нет ресурсов, потому что это двойная оплата, а школа считает каждую копейку. И в идею тотальных тьюторов я не верю, она отомрет как нереалистическая», - уверен эксперт.
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