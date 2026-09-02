Российские школьники стали больше читать летом
Согласно совместному исследованию книжного сервиса «Литрес» и оператора «Мегафон» (данные есть в распоряжении НСН), летом заметно выросла читательская активность среди юных россиян. Особенно ярко тренд проявился в группе школьников до 17 лет — интерес к книгам в этот период увеличился на 20%.
Именно молодёжь выступила главным катализатором роста: с начала июня трафик на книжных платформах у подростков заметно вырос. При этом спрос на произведения из школьной программы поднялся на 12%. Рост читательской вовлечённости зафиксировали и в других возрастных сегментах: у зумеров (18–24 года) показатель прибавил 10%, а у аудитории старше 65 лет — почти 5%. В то же время молодёжь 25–34 лет, занятая работой, летом читала меньше.
Примечательно, что гендерные различия в интересе к литературе практически стёрлись: юноши почти сравнялись с девушками по уровню вовлечённости. Доля женской аудитории составила 51%, мужской — 49%.
Пик активности пришёлся на июль: в этом месяце объём трафика на книжные сервисы оказался на 23% выше, чем в августе. Снижение показателей в конце лета исследователи связывают с сезонными факторами — многие уезжали в отпуск, а позже переключались на подготовку к новому учебному году.
Среди самых востребованных книг из школьной программы лидируют «Война и мир» Л. Толстого, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин» А. Пушкина, а также «Мёртвые души» Н. Гоголя. Кроме того, читатели проявляют интерес к произведениям И. Гончарова («Обломов», «Обыкновенная история»). Подростки 12–17 лет не ограничиваются обязательной программой: в числе их предпочтений — зарубежное фэнтези, научная фантастика и книги в формате Young Adult.
Ранее в книжном сервисе «Литрес» рассказали НСН, что с января по август интерес к книгам по политологии в России вырос на 78% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
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