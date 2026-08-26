В России вырос спрос на книги по политологии почти на 80%

С января по август интерес к книгам по политологии в России вырос на 78% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом НСН сообщили в книжном сервисе «Литрес».

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Так, в тройке книг по политологии оказались «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского и «Государь» Никколо Макиавелли.

При этом в сервисе также отметили, что с 1 января по 25 августа спрос на литературу о финансовом благополучии и инвестициях упал на 35%. Лидером в этом разделе стала книга «Думай и богатей» Наполеона Хилла.

Ранее в сервисе рассказали о росте продаж книг, написанных ИИ — их число увеличилось в 2,3 раза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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