В России вырос спрос на книги по политологии почти на 80%
С января по август интерес к книгам по политологии в России вырос на 78% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом НСН сообщили в книжном сервисе «Литрес».
Так, в тройке книг по политологии оказались «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского и «Государь» Никколо Макиавелли.
При этом в сервисе также отметили, что с 1 января по 25 августа спрос на литературу о финансовом благополучии и инвестициях упал на 35%. Лидером в этом разделе стала книга «Думай и богатей» Наполеона Хилла.
Ранее в сервисе рассказали о росте продаж книг, написанных ИИ — их число увеличилось в 2,3 раза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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