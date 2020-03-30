Российские школьники поучаствуют в челлендже #ИнтервьюНаДиване

В минувшую субботу, 28 марта в Москве стартовал всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Он представляет собой онлайн-платформу для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн.

А в этот понедельник, 30 марта в сообществе «Большая перемена» блогер Амина Tenderlybae запустила челлендж #ИнтервьюНаДиване. Его участники при помощи смартфона смогут записатна «интервью», чтобы отработать навыки интервьюера. Большим плюсом будет то, что разговор будет записан с пожилыми родственниками или учителями. Далее его следует разместить в соцсетях с хештегами #БольшаяПеремена и #ИнтервьюНаДиване. Лучшие видео будут опубликованы в социальных сетях известных блогеров. Победителям достанутся гаджеты для «медиажурналистики» - селфи палки, наушники и другие полезные аксессуары.