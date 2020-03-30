Более 12 тысяч школьников решили поучаствовать в конкурсе «Большая перемена»

Известно, что тестовые задания для участников подбираются с учётом индивидуальных особенности каждого ребенка. Чтобы выявить их, на старте конкурса проводится серия тестов на профориентацию, тип личности, особенности интеллекта и общую эрудицию.



Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе презентации конкурса отметил, что сейчас, несмотря на сложности, с которым столкнулся весь мир, для школьников наступает время уникальных возможностей.

«Большая перемена» - это всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов. 300 победителей (в категории 10 класс) получат по 1 миллиону рублей. Эти деньги можно будет потратить на оплату обучения в ведущих российских вузах. Такое же количество учащихся 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей - эти средства можно будет направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить на дополнительное образование и саморазвитие. Кроме того, все финалисты конкурса, а это 1200 человек, получат путевки в Артек.

В свою очередь, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс завершится в октябре. Школьники могут регистрироваться для участия до 22 июня 2020 года включительно.



