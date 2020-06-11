Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Выпускники школ, которые хотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Он уточнил, что все все школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи экзаменов, передает RT.