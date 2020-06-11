Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Выпускники школ, которые хотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Он уточнил, что все все школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи экзаменов, передает RT.

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Премьер напомнил, что те 11-классники, которые решали поступать в этом году в вузы, должны будут сдать ЕГЭ.

Изменения связаны с риском распространения коронавирусной инфекции, пишут argumenti.ru.

Роспотребнадзор предлагает тестировать выпускников школ на наличие коронавируса COVID-19 непосредственно перед сдачей ЕГЭ, рассказал в ходе онлайн-конференции «ЕГЭ во время пандемии» в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Есть два варианта, и оба, по мнению депутата, могут иметь негативные последствия.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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