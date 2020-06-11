Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Выпускники школ, которые хотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Он уточнил, что все все школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи экзаменов, передает RT.
Премьер напомнил, что те 11-классники, которые решали поступать в этом году в вузы, должны будут сдать ЕГЭ.
Изменения связаны с риском распространения коронавирусной инфекции, пишут argumenti.ru.
Роспотребнадзор предлагает тестировать выпускников школ на наличие коронавируса COVID-19 непосредственно перед сдачей ЕГЭ, рассказал в ходе онлайн-конференции «ЕГЭ во время пандемии» в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Есть два варианта, и оба, по мнению депутата, могут иметь негативные последствия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- Вирусолог из Италии заявил, что коронавирус ослабевает
- Родные водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, попрощались с ним
- Чиновника в Крыму наказали на ошибку в слове «Россия»
- МИД России допустил выкуп памятника Коневу у Чехии
- Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru