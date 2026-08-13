Минпросвещения не планирует отменять домашние задания в школах
13 августа 202611:06
Юлия Савченко
Планов отменять домашние задания для школьников нет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
Как отметил министр, домашние задания необходимы для повторения пройденного материала.
«Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», - подчеркнул Кравцов.
Ранее в России учащихся первых классов освободили от домашних заданий.
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