Минпросвещения не планирует отменять домашние задания в школах

Планов отменять домашние задания для школьников нет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

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Как отметил министр, домашние задания необходимы для повторения пройденного материала.

«Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», - подчеркнул Кравцов.

Ранее в России учащихся первых классов освободили от домашних заданий.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ОбразованиеМинпросвет

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