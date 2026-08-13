Лантратова опубликовала список из 273 бойцов ВСУ, готовых к обмену
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала список из почти 300 украинских военнослужащих, которых РФ готова в любое время передать в рамках обменного процесса. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале на платформе «Макс».
Накануне Лантратова опубликовала список из 224 человек, которых Киев отказывается забирать в рамках обмена.
«В дополнение к нему мы публикуем список из еще 273 украинских военнослужащих, которых мы готовы передать в ходе ближайших этапов... для их скорейшего возвращения к своим родным и близким», - подчеркнула омбудсмен.
По ее словам, большинство этих военных находятся в РФ с 2022 года, пишет RT. Москва готова передать их Киеву в любое время ради того, чтобы российские бойцы как можно скорее вернулись на родину.
Ранее Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «160 на 160».
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