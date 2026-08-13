При атаке БПЛА в Башкирии пострадали два человека
Два человека пострадали после атаки беспилотников на Башкирию. Об этом написал глава республики Радий Хабиров в своем канале в мессенджере «Макс».
Всего в регионе уничтожили 21 БПЛА, в том числе 16 - в Салавате. Целью остальных дронов был логистический центр в Чишминском районе, там произошел пожар, к тушению привлекли пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Из-за атак получили ранения два человека, пишет RT.
«Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь», - указал Хабиров.
Ранее глава Башкирии сообщил, что в промзоне Салавата возникло возгорание после атаки БПЛА.
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