ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин ищет пару в интернете
Каждый четвертый россиянин (24%) ищет пару в интернете, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Этот показатель активно растет. Так, в 2019 году только 19% россиян знакомились онлайн. При этом сегодня большинство респондентов (75%) по-прежнему никогда не пытались устроить свою личную жизнь с помощью сайтов знакомств. Чаще всего свое счастье в сети ищут граждане с 1992 по 2000 годы рождения.
Депутат Виталий Милонов ранее предложил создать раздел для знакомств на «Госуслугах», где россияне могли бы безопасно и удобно искать себе пару. По его словам, на данный момент интерес к интернет-знакомствам среди жителей страны высок. Создание раздела для знакомств на портале «Госуслуги» поможет идентифицировать людей и защитить пользователей от мошенников, уверен он.
По мнению депутата, помимо профилей мошенников, сегодня также следует блокировать в приложениях для знакомств и женатых людей. Ресурс портала «Госуслуги» упростит этот процесс и позволит автоматически блокировать анкеты тех, кто уже находится в законных отношениях. Кроме того, Милонов предложил блокировать тех, кто неоднократно замечен за процессом знакомства. По его словам, подобное поведение свидетельствует о том, что общение поставлено у человека на поток, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru