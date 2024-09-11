ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин ищет пару в интернете

Депутат Виталий Милонов ранее предложил создать раздел для знакомств на «Госуслугах», где россияне могли бы безопасно и удобно искать себе пару. По его словам, на данный момент интерес к интернет-знакомствам среди жителей страны высок. Создание раздела для знакомств на портале «Госуслуги» поможет идентифицировать людей и защитить пользователей от мошенников, уверен он.

По мнению депутата, помимо профилей мошенников, сегодня также следует блокировать в приложениях для знакомств и женатых людей. Ресурс портала «Госуслуги» упростит этот процесс и позволит автоматически блокировать анкеты тех, кто уже находится в законных отношениях. Кроме того, Милонов предложил блокировать тех, кто неоднократно замечен за процессом знакомства. По его словам, подобное поведение свидетельствует о том, что общение поставлено у человека на поток, передает «Радиоточка НСН».

