Российские сенаторы проверились на COVID-19. Зараженных нет
Члены Совета Федерации проверились на коронавирус, заболевание ни у кого из них не обнаружилось. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента. Там подчеркнули, что тестирование состоялось на прошлой неделе.
Добавим, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции здания Совета Федерации закрыты для посетителей, не участвующих в парламентском процессе, а также ограничен доступ СМИ. Также сообщается, что помещения, лестницы и лифты в зданиях Совфеда проходят регулярную санитарную обработку, у входа в обязательном порядке измеряют температуру, в холлах всех этажей установлены диспенсеры с антисептиком.
Между тем, по последним данным, в России за прошедшие сутки зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 212 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 1836, отмечает Свободная пресса.
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