Российские сенаторы проверились на COVID-19. Зараженных нет

Члены Совета Федерации проверились на коронавирус, заболевание ни у кого из них не обнаружилось. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента. Там подчеркнули, что тестирование состоялось на прошлой неделе.

Добавим, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции здания Совета Федерации закрыты для посетителей, не участвующих в парламентском процессе, а также ограничен доступ СМИ. Также сообщается, что помещения, лестницы и лифты в зданиях Совфеда проходят регулярную санитарную обработку, у входа в обязательном порядке измеряют температуру, в холлах всех этажей установлены диспенсеры с антисептиком.