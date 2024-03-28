Российские разработчики создали первую соцсеть для автомобилистов

По словам лидера проекта We Are Drivers Ивана Юрина, ключевая особенность соцсети заключается в том, что водители смогут общаться друг с другом, просто наведя камеру смартфона на номер машины. Он также отметил, что будет составляться карта участников движения: автомобилисты смогут просить помощи у других водителей, если что-то случилось на дороге.

Разработчики подчеркнули, что при регистрации в приложении пользователь может запретить ему писать личные сообщения во время движения, так как это небезопасно. По их словам, целевая аудитория соцсети – это автомобилисты в возрасте от 18 до 45 лет, которые активно используют другие соцсети и мессенджеры. Подчеркивается, что уже готов веб-сайт проекта, разрабатываются мобильные приложения для ОС Android и iOS. Предполагается, что для полноценного завершения разработки потребуется около года.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН рассказал, что 40% аварий в России происходят из-за плохого состояния дорог, передает «Радиоточка НСН».

