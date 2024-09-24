Российские разработчики анонсировали выход игры про космос Saturn
Разработчик видеоигр из Санкт-Петербурга Ninsar Games анонсировал выпуск тактической ролевой игры (RPG) под названием Saturn.
Пользователи уже могут ознакомиться с официальным трейлером и скриншотами в Steam и VK Play. На данный момент разработчики не раскрывают данные о дате выхода игры.
Сюжет развернется в 2062 году и расскажет о периоде начала освоения человечеством Солнечной системы с помощью технологии, которая позволяет управлять роботами на расстоянии через спутники квантовой связи.
Игроку предстоит попробовать себя в роли оператора системы «Отражение», сражаясь с врагами и разгадывая тайны подземного города, чтобы предотвратить катастрофу.
Ранее «Кинопоиск» анонсировал работу над экранизацией популярной российской видеоигры Atomic Heart. Съемки фильма начнутся в 2025 году. Сценарий для экранизации напишет Роман Кантор, известный по работе над фильмом «Мастер и Маргарита» (2023) и сериалом «Эпидемия» (2019), передает «Радиоточка НСН».
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