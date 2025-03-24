Российские работодатели с 1 марта обязаны дополнительно оплачивать наставничество

«Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении», - сообщил Адамс.

Юрист указал, что при формировании системы наставничества в компании следует учесть различные факторы, в том числе характер и сложность работы, специфику отрасли. Так, в некоторых организациях коммунального хозяйства уже установили, что за наставничество будут доплачивать не менее 10% от оклада. Однако правила для частного сектора более вариативны, в то же время доплаты у таких работодателей не должны быть ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами либо коллективными соглашениями.

Адамс подчеркнул, что сотрудники могут заниматься менторством добровольно. Они могут отказаться от дополнительной нагрузки, если выплат окажется недостаточно по сравнению с работой.

Ранее Давид Адамс рассказал, что россияне могут продлить продолжительность отдыха на майские праздники за счет отпуска в конце апреля, пишет Ura.ru.

