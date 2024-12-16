Кабмин направит 10 млрд рублей на оплату труда медиков
Правительство России направит около 10 млрд рублей на оплату труда медиков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
В правительстве отметили, что власти активно занимается повышением доступности медицинской помощи на селе и в малых городах.
«В 2025 году планируется принять на работу в регионы... более 11 тыс. врачей и свыше 15 тыс. среднего медперсонала. Чтобы в полной мере обеспечить положенные им выплаты, правительство направит регионам почти 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.
Ранее стало известно, что правительство направит на поддержку авиакомпаний 3,5 млрд рублей, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru