Российские работодатели начали чаще нанимать кандидатов без опыта
На рынке труда все больше вакансий для кандидатов без опыта работы.свыше В этом году их опубликовано 365 тысяч - на 69%, чем в прошлом году, пишут «Известия» со ссылкой на данные кадрового сервиса hh.ru.
По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда Натальи Даниной, работодатели расширяют границы найма - причем, в обе стороны - как самых молодых (14–18 лет), так и людей старше 45–50 лет. Также отмечается снижение гендерной дискриминации, когда женщины получают приглашения на «мужские» профессии.
В России медианная зарплата для соискателей без опыта выросла на 21%, до 40 тыс. рублей в месяц. Наиболее выгодные предложения встречаются для офисных работников (до 145 тыс. рублей), начинающих рекрутеров (50 тыс. рублей), а также торговых представителей (45 тыс. рублей) и менеджеров по продажам (42,2 тыс. рублей).
Комплекс причин привел к возникновению тренда, специальная военная операция, уход зарубежных фирм с рынка и стремительный рост продаж у компаний третьего эшелона, демографическая яма.
Ранее Сбербанк назван лучшим работодателем России по версии рекрутингового агентства HeadHunter по итогам 2022 года. Он оказался на первом месте в перечне крупнейших компаний с численностью сотрудников свыше пяти 5 тысяч человек.
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