Лучший работодатель за 2022 год определён в России
Сбербанк назван лучшим работодателем России по версии рекрутингового агентства HeadHunter по итогам 2022 года. Он оказался на первом месте в перечне крупнейших компаний с численностью сотрудников свыше пяти 5 тысяч человек.
При этом за 12 месяцев реестр лучших работодателей увеличился на 28% — в финал вышли 1082 компании. Рейтинг разбит на четыре «коротких» листа в зависимости от числа сотрудников предприятий и организаций - от 100, от 251, от 1001 и от 5 тысяч.
В топ-10 лучших работодателей также вошли «Яндекс», «Альфа-Банк», VK, «Тинькофф», «Газпром нефть», ВТБ, СИБУР, Tele2, МТС.
Рейтинг работодателей HeadHunter — самый объёмный в России по числу участников, а также объёму исследования. В 2022 году он охватил почти две тысячи компаний. В голосовании приняли участие 78 400 человек.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», HeadHunter назвал профессию токаря самой непопулярной в 2022 году. Вакансии врача и дворника оказались почти столь же непопулярными.
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