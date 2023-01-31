Лучший работодатель за 2022 год определён в России

Сбербанк назван лучшим работодателем России по версии рекрутингового агентства HeadHunter по итогам 2022 года. Он оказался на первом месте в перечне крупнейших компаний с численностью сотрудников свыше пяти 5 тысяч человек.

При этом за 12 месяцев реестр лучших работодателей увеличился на 28% — в финал вышли 1082 компании. Рейтинг разбит на четыре «коротких» листа в зависимости от числа сотрудников предприятий и организаций - от 100, от 251, от 1001 и от 5 тысяч.