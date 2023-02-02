Крупный девелопер вошел в число лучших работодателей России

HeadHunter опубликовал рейтинг работодателей России по итогам 2022 года — самый масштабный в стране по количеству участников и объему исследования. Эксперты оценили компании из таких сфер деятельности, как «Строительство и недвижимость», «Государственная служба и организации», «IT и интернет», «Банки», «Энергетика, добыча и переработка сырья» и другие.

Согласно результатам опроса пользователей ресурса hh.ru, в число лучших работодателей страны вошла компания Донстрой. Девелопер занял 41-ю позицию среди «Средних компаний» численностью до 1 000 человек. Всего в финал в этой категории вышли 344 компании, в т. ч. 31 из области «Строительство и недвижимость». Кроме того, в своей отрасли Донстрой занял седьмое место среди 81 компании по уровню востребованности среди соискателей.

Директор по персоналу Донстрой Рустам Кундузбаев подчеркнул, что главная ценность компании — ее сотрудники, и добавил, что персонал девелопера один из самых вовлеченных в отрасли. Так, по данным исследования консалтинговой компании «Экопси» за 2022 г., индекс вовлеченности сотрудников составляет 76%, по отрасли «Девелопмент» — 71%. При этом многие выбирают компанию «вдолгую». Например, 20% сотрудников работают в ней более 10 лет.

Участие в рейтинге работодателей России от HeadHunter бесплатное. К регистрации допускаются организации с численностью персонала от ста человек. Место в окончательном списке присваивается по итоговым баллам, которые рассчитываются на основе HR-анкетирования, онлайн-опроса ENPS сотрудников компаний-участниц и оценке соискателей hh.ru.

