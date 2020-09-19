Российские пранкеры пообщались с главой Европарламента от имени Тихановской
Российские пранкеры поговорили по телефону с главой Европейского парламента (ЕП) Давидом Сассолию Они общались от имени лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы. Беседа с Сассоли опубликована пранкером Алексеем Столяровым (Лексус) в YouTube.
Глава ЕП Сассолио в беседе с «президентом Литвы» и «Тихановской», которую сыграла девушка-пранкер, высказал обеспокоенность ситуацией в Белоруссии и предложил последней приехать с визитом, сообщает РИА Новости.
«Наверное, что я могу сделать – поговорить с председателем Макалистером (Дэвидом, главой комитета по внешней политике ЕП – прим. НСН). Мы с ним можем организовать ваш визит, … можем коммуницировать по поводу этого визита, организовать пресс-конференцию или что-то такое. И через несколько дней я встречусь с мистером Макалистером, и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее», - сказал Сассоли.
Также пранкеры поинтересовались, планирует ли Европарламент ввести санкции в отношении Белоруссии. Сассоли в ответ предложил «Тихановской» приехать в Брюссель в начале октября на следующую сессию Европарламента
«Это станет хорошим поводом для вас посетить нас», собеседник пранкеров.
Ранее стало известно, что Светлана Тихановская намерена выступить на встрече глав МИД 21 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 065 / сут.
Умерли
19 339+144 / сут.
Выздоровели
906 тыс.+5 255 / сут.
- В Абхазии начались командно-штабные учения «Кавказ-2020»
- ВС России к концу году перевооружат на 70%
- Российские пранкеры пообщались с главой Европарламента от имени Тихановской
- Белорусская оппозиция создаст переговорную группу для диалога с ЕС
- В Минске проходит очередной марш оппозиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru