Российские пранкеры пообщались с главой Европарламента от имени Тихановской

Глава ЕП Сассолио в беседе с «президентом Литвы» и «Тихановской», которую сыграла девушка-пранкер, высказал обеспокоенность ситуацией в Белоруссии и предложил последней приехать с визитом, сообщает РИА Новости.

«Наверное, что я могу сделать – поговорить с председателем Макалистером (Дэвидом, главой комитета по внешней политике ЕП – прим. НСН). Мы с ним можем организовать ваш визит, … можем коммуницировать по поводу этого визита, организовать пресс-конференцию или что-то такое. И через несколько дней я встречусь с мистером Макалистером, и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее», - сказал Сассоли.

Также пранкеры поинтересовались, планирует ли Европарламент ввести санкции в отношении Белоруссии. Сассоли в ответ предложил «Тихановской» приехать в Брюссель в начале октября на следующую сессию Европарламента

«Это станет хорошим поводом для вас посетить нас», собеседник пранкеров.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская намерена выступить на встрече глав МИД 21 сентября.

