Львов заберёте? Пранкеры разыграли президента Польши

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, позвонив ему от имени генсека ООН Антониу Гутерреша. Запись разговора с переводом на русский язык выложена на YouTube-канале «Октагон».

«Генсек ООН» поздравил Дуду с переизбранием: на днях он с небольшим отрывом выиграл президентские выборы. Затем пранкеры от имени главы международной организации поинтересовались ситуацией с коронавирусом в Польше. Дуда заявил, что она не самая плохая и не повлияла на выборы.

Как пишут «Известия», Дуда предположил, что главным источником распространения COVID-19 в стране являются украинские мигранты.

Пранкеры под видом Гутерреша завели разговор о борьбе с советскими памятниками в Польше, на что Дуда заявил, что как таковой борьбы нет. При этом президент заявил, что СССР оккупировал Польшу после второй мировой войны. Пранкеры напомнили, что некоторые города Польши вошли в состав Украины, и даже предложили вернуть их полякам — например, Львов. Предложение «генсека ООН» взволновало Дуду настолько, что он даже начал заикаться и несколько раз повторил: «Нет, нет, нет», сообщает РИА ФАН. По его словам, эти города — давно украинские, и вопрос закрыт.

