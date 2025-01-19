Российские пользователи жалуются на работу TikTok
19 января 202513:43
Пользователи TikTok из России массово жалуются на перебои в работе популярного сервиса коротких видео. Об этом свидетельствуют жалобы на сайте «Сбой.рф».
Согласно данным мониторинга, на 12:40 по московскому времени пользователи оставили 3392 жалоб на проблемы с доступом.
Больше всего жалоб поступило из Москвы, Свердловской и Челябинской областей.
Предыдущий сбой в работе социальной сети произошел 16 января, сообщает "НСН".
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru