Российские пользователи жалуются на работу TikTok

Согласно данным мониторинга, на 12:40 по московскому времени пользователи оставили 3392 жалоб на проблемы с доступом.



Больше всего жалоб поступило из Москвы, Свердловской и Челябинской областей.



Предыдущий сбой в работе социальной сети произошел 16 января, сообщает "НСН".

