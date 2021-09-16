Работа TikTok дала сбой
Пользователи TikTok сообщили о сбоях в работе социальной платформы для создания и просмотра видеороликов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-сервисов.
Согласно информации сайта, наибольшее количество жалоб идет из США и Нидерландов. Также о сбоях заявили пользователи в Австралии, Канаде и Британии.
Как отмечается, есть проблемы в работе мобильного приложения, а также с подключением к аккаунту.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о рекомендательных алгоритмах социальных сетей. Он рассказал о контроле разума со стороны Netflix и TikTok. В своем блоге бизнесмен посетовал на стремление большинства людей «питать свой мозг не фактами, которые помогут менять мир, а сериалами от Netflix или роликами, предложенными TikTok». Дуров считает, что из-за таких развлечений пользователи теряют способность отличить вымысел от реальности.
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