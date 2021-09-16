Работа TikTok дала сбой

Пользователи TikTok сообщили о сбоях в работе социальной платформы для создания и просмотра видеороликов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-сервисов.

Согласно информации сайта, наибольшее количество жалоб идет из США и Нидерландов. Также о сбоях заявили пользователи в Австралии, Канаде и Британии.