Российские подростки рассказали о своих претензиях к родителям

Большинство российских подростков (57%) заявили, что больше всего им не нравится чрезмерная критика со стороны родителей. Об этом со ссылкой на результаты исследования университета управления «ТИСБИ» пишет «Газета.Ru».

В частности, школьники 13–14 лет отметили, что не стали бы ругать своих детей, в том числе за плохие оценки.

Ещё 42% опрошенных указали, что им не нравится, когда родители нарушают их личные границы: входят в комнату без разрешения, заставляют участвовать в семейных мероприятиях и игнорирую мнение подростков при принятии решений.

Кроме того, школьникам не нравится публичная демонстрация родителями своих эмоций. На это, а также на семейные конфликты в присутствии детей, указали 12% респондентов.

Что касается главного требования к родителям, то более 81% заявили о доброте и понимании.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СоцопросРоссиянеРоссияПодростки

