Российские пивовары поддержали День ответственного потребления пива
Компания «Объединенные Пивоварни» в рамках Дня ответственного потребления пива провела социальную кампанию, которая охватила более чем 10 регионов России, рассказали в компании.
Представители компании пообщались с работниками розничной торговли, баров и ресторанов, а также непосредственно с потребителями насчет изменения социокультурных установок, связанных с потреблением алкоголя. В этом году мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Хабаровском крае, Иркутской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областях и других российских регионах.
Главные тезисы, обсуждаемые в рамках социальной кампании, связаны с умеренным потреблением алкоголя, продажей алкоголя только совершеннолетним людям, а также с запретом управления автомобилем после употребления алкоголя.
Накануне глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с НСН заявил, что рост продаж пива обусловлен введение дополнительной маркировки, реальные объемы продаж находятся на уровне прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru