Российские пивовары поддержали День ответственного потребления пива

Представители компании пообщались с работниками розничной торговли, баров и ресторанов, а также непосредственно с потребителями насчет изменения социокультурных установок, связанных с потреблением алкоголя. В этом году мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Хабаровском крае, Иркутской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областях и других российских регионах.

Главные тезисы, обсуждаемые в рамках социальной кампании, связаны с умеренным потреблением алкоголя, продажей алкоголя только совершеннолетним людям, а также с запретом управления автомобилем после употребления алкоголя.

Накануне глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с НСН заявил, что рост продаж пива обусловлен введение дополнительной маркировки, реальные объемы продаж находятся на уровне прошлого года.

