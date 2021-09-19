Российские пенсионеры получат новые выплаты

К 1 октября пожилые россияне в нескольких регионах получат дополнительные выплаты в честь Дня пожилого человека, сообщает «Московский комсомолец».

Военнослужащие и военные пенсионеры получили выплаты

Так, разовую выплату в 10 тысяч рублей получат жители Ненецкого автономного округа. Речь идет о тех пенсионерах, чей трудовой стаж на территории региона должен быть не менее 15 лет. В Рязанской области ежегодная выплата составит 500 рублей. Ее получат пожилые люди старше 90 лет.

По 700 рублей выплатят пенсионерам Челябинской области.

Дополнительные пенсионные выплаты начислял автоматически, заполнять заявления не потребуется.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда, сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: Flickr.com\Roman Sivak
ТЕГИ:ПенсионерыВыплаты
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