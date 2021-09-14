Военнослужащие и военные пенсионеры получили выплаты
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что выплата военнослужащим и военным пенсионерам единовременного пособия в 15 и 10 тысяч рублей соответственно завершена. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным и руководством «Единой России», передает ТАСС.
Выплаты были произведены в соответствии с указом президента от 30 августа 2021 года.
«Выплаты завершены, о чем и докладываю», - отчитался Шойгу.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал число получателей единовременных выплат.
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