Путин подписал указ о выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, выплаты произведут в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни». Деньги получат граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Предложение осуществить данную выплату российский лидер озвучил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Путин подчеркнул, что претендовать на неё могут не только блокадники и защитники Ленинграда, постоянно проживающие в России, но и живущие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Осетии и Приднестровье.

