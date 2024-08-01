Российские педагоги рассказали о необычных хобби
Большинство школьных учителей проводят время с семьей во время школьных каникул. Об этом свидетельствуют результаты опроса в соцсетях «Одноклассники» и VK.
Кроме того, в любви к чтению книг признались 40% педагогов, садоводством увлекаются 38% опрошенных, а профессиональному развитию посвящают время 33% респондентов. Также 28% учителей проводят время за просмотром фильмов, 22% педагогов занимаются рукоделием, а 14% участников опроса посвящают выставки и театры.
Кроме того, опрошенные учителя рассказали о такихх необычных хобби, как посткроссинг, плетение из бумажной лозы, пчеловодство, коллекционирование виниловых пластинок, пение в оперном хоре, спидкубинг и нумизматика.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что самыми популярными увлечениями россиян являются спорт, садоводство, рукоделие, интернет и соцсети, а также чтение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru