Российские педагоги рассказали о необычных хобби

Кроме того, в любви к чтению книг признались 40% педагогов, садоводством увлекаются 38% опрошенных, а профессиональному развитию посвящают время 33% респондентов. Также 28% учителей проводят время за просмотром фильмов, 22% педагогов занимаются рукоделием, а 14% участников опроса посвящают выставки и театры.

Кроме того, опрошенные учителя рассказали о такихх необычных хобби, как посткроссинг, плетение из бумажной лозы, пчеловодство, коллекционирование виниловых пластинок, пение в оперном хоре, спидкубинг и нумизматика.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что самыми популярными увлечениями россиян являются спорт, садоводство, рукоделие, интернет и соцсети, а также чтение.

