ВЦИОМ: Россияне в качестве хобби выбирают спорт и садоводство

При этом молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет увлекаются чем-то чаще. Самым «мужским» хобби россияне считают рыбалку и охоту (17%), а самым женским – рукоделие и дачу (по 22%).

Вырваться из «дня сурка» поможет только хобби, подойдет любой вариант, включая коллекционирование марок или обычный бег, заявил ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов «Радиоточке НСН».

Он призвал россиян выбрать себе хобби, которое будет отвлекать от обычной рутины на работе и дома, так как усталость от обыденности может начать угнетать, что негативно скажется на состоянии человека.



