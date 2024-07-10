ВЦИОМ: Россияне в качестве хобби выбирают спорт и садоводство
Более 80% россиян заявили, что у них есть хобби, показал опрос ВЦИОМ.
Самые распространенные хобби - спорт (17%) и садоводство (16%). Следом в списке популярных увлечений идут вязание/вышивание (12%), музыка, интернет и социальные сети (по 11%), а также чтение (10%).
При этом молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет увлекаются чем-то чаще. Самым «мужским» хобби россияне считают рыбалку и охоту (17%), а самым женским – рукоделие и дачу (по 22%).
Вырваться из «дня сурка» поможет только хобби, подойдет любой вариант, включая коллекционирование марок или обычный бег, заявил ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов «Радиоточке НСН».
Он призвал россиян выбрать себе хобби, которое будет отвлекать от обычной рутины на работе и дома, так как усталость от обыденности может начать угнетать, что негативно скажется на состоянии человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru