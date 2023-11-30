В 2023 году траты россиян на отдых и хобби увеличились на 30%, сообщили аналитики FinExpertiza. В среднем эти траты увеличились до 2310 рублей на семью из трех человек в месяц.

Отмечается также, что доля расходов на развлечения в структуре потребления в целом увеличилась с 2,7 до 3,3%. Больше всего траты на досуг выросли в Ненецком автономном округе — в 5,5 раза.