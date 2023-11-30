В 2023 году траты россиян на отдых и хобби увеличились на 30%
В 2023 году траты россиян на отдых и хобби увеличились на 30%, сообщили аналитики FinExpertiza. В среднем эти траты увеличились до 2310 рублей на семью из трех человек в месяц.
Отмечается также, что доля расходов на развлечения в структуре потребления в целом увеличилась с 2,7 до 3,3%. Больше всего траты на досуг выросли в Ненецком автономном округе — в 5,5 раза.
До этого сообщалось, что россияне потратили на подержанные автомобили в октябре 518 млрд рублей, сумма выросла на 33,7% в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто» и агентства «Автостат». При этом показатель стал на 2,4% ниже, чем в сентябре. «Финансовая емкость вторичного рынка падает уже второй месяц подряд. За 10 месяцев 2023 года затраты ... на покупку подержанных автомобилей составили 4,84 трлн рублей», — указали эксперты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru