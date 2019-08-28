Названы самые комфортные маршруты поездов

По мнению пассажиров российских маршрутов, самым удобным междугородним поездом признан «Ласточка», который курсирует между Ростовом-на-Дону и Новороссийском. В исследовании учитывались 90 тыс отзывов пассажиров именно сидячих мест, отмечает сервис Туту.ру.

В число лидеров также вошли «Ласточка» от Ростова-на-Дону до Туапсе и «Сапсан» от Москвы до Санкт-Петербурга.