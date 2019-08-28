Названы самые комфортные маршруты поездов

По мнению пассажиров российских маршрутов, самым удобным междугородним поездом признан «Ласточка», который курсирует между Ростовом-на-Дону и Новороссийском. В исследовании учитывались 90 тыс отзывов пассажиров именно сидячих мест, отмечает сервис Туту.ру.

В число лидеров также вошли «Ласточка» от Ростова-на-Дону до Туапсе и «Сапсан» от Москвы до Санкт-Петербурга.

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Среди положительных моментов, пассажиры отмечают новизну вагонов, их чистоту, плавный и бесшумный ход, а также точность отправления. В персонале поездов россияне подчеркивают – отзывчивость, улыбку и красивую одежду.

Негативные отзывы в основном связаны с неудовлетворительной работой Wi-Fi и с очередями в туалеты. Как минус отмечают пассажиры – отсутствие возможности откинутся в кресле.

Ранее НСН сообщала об обещании Минтранса пустить поезда в Крым до конца 2019 года.

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ФОТО: РИА Новости
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