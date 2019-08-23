Минтранс пообещал пустить поезда в Крым до конца года

До конца 2019 года будет запущено движение поездов по Крымскому мосту. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, пишет ТАСС.

По словам министра, работы идут по графику. Он пояснил, что как и планировалось, в конце текущего года будут замыкать железнодорожную транспортную систему Севастополя и Крыма.

Как пишет RT, в середине июня строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. Железнодорожное движение ориентировочно откроется 9—10 декaбря. Как напоминает РЕН ТВ, автомобильная часть Крымского моста заработала в мае прошлого года.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: НСН
ТЕГИ:Крымский МостМинтранс

NSN logoНСН