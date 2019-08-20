Собянин: Пересадки с МЦД на метро будут бесплатными

Пересадки с Московских центральных диаметров на метро будут бесплатными для всех пассажиров. В этом заверил мэр Сергей Собянин, который сегодня проинспектировал работы по реконструкции платформы «Сетунь» МЦД-1. Как подчеркнул градоначальник, новый проект совместил в себе лучшие черты городского и пригородного транспорта. По сути его можно назвать наземным метро.

МЦД обеспечит сквозное сообщение между пригородами Москвы, избавив пассажиров от необходимости пересадок на другой вид транспорт, пояснил Собянин. Составы по комфорту не уступят поездам типа «Москва» и «Ласточка», а вместимость вагонов увеличится на треть. Кроме того, существенно снизится стоимость проезда за счёт бесплатной пересадки на подземку и максимального сопряжения оплаты с тарифами городского транспорта.

Ещё один плюс нового проекта - увеличение скорости пассажирского движения в полтора раза, сообщает Москва 24. Пассажирское движение по первым двум диаметрам «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» будет запущено уже в конце текущего года. Интервалы движения поездов не должны превышать шести минут в часы пик. Пока в планах в общей сложности значатся пять диаметров.

