Использование госучреждениями сервисов VPN связано с безопасностью передачи данных, а не с возможностью обходить блокировки, объяснил в интервью НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Ранее СМИ сообщили, что власти ряда российских регионов потратят на VPN около 300 миллионов рублей, открыв соответствующие тендеры. Речь идет о контрактах по предоставлению VPN для «нужд региональной системы оповещения населения». Вакулин считает, что это не связано с попыткой иметь доступ к Telegram, YouTube и другим заблокированным в РФ ресурсам.