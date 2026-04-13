Безопасность или Telegram? Зачем регионы потратят 300 млн рублей на VPN
Будет логично, если в госучреждениях не смогут заходить в заблокированные мессенджеры через «легальные» VPN, сказал в эфире НСН Сергей Вакулин.
Использование госучреждениями сервисов VPN связано с безопасностью передачи данных, а не с возможностью обходить блокировки, объяснил в интервью НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Ранее СМИ сообщили, что власти ряда российских регионов потратят на VPN около 300 миллионов рублей, открыв соответствующие тендеры. Речь идет о контрактах по предоставлению VPN для «нужд региональной системы оповещения населения». Вакулин считает, что это не связано с попыткой иметь доступ к Telegram, YouTube и другим заблокированным в РФ ресурсам.
«В нашем обществе считается, что VPN – это, в первую очередь, обход блокировок. На самом же деле VPN существует не для того, чтобы обходить блокировки, а для установления безопасного соединения между клиентом и сервером, клиентом и клиентом, и так далее. Речь идет об обеспечении безопасной передачи какой-либо конфиденциальной информации, в том числе, коммерческой или государственной. Если Роскомнадзор блокирует определенные VPN-ресурсы, которые служат для обхода блокировок, логично, что и в коммерции, и в госучреждениях будут стоять VPN, не допускающие к заблокированным ресурсам. Они будут служить только для обеспечения безопасности передачи информации», - разъяснил эксперт.
По его словам, обычные россияне могут заказать аналогичные услуги у провайдера, имеющего собственный VPN, либо арендовать сервер и установить на него какой-либо из протоколов VPN.
Рекордную сумму в тендере на VPN выделили в Тюменской области (198 млн рублей), на втором и третьем местах Мурманская и Саратовская области, отмечает «Радиоточка НСН».
