Российские независимые СМИ предложили внести поправки в закон об иноагентах

Ряд российских независимых изданий предложили внести 12 поправок в законодательство о СМИ-иноагентах и аннулировать текущий список изданий, признанных иностранными агентами. Обращение медиа к президенту Владимиру Путину, пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову и министру юстиции РФ Константину Чуйченко опубликовала «Новая газета».

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Представители медиасообщества призывают вносить издания в список иноагентов исключительно в судебном порядке, доказывать ведение СМИ политической деятельности и расшифровывать основания попадания в реестр иноагентов. Кроме того, журналисты предлагают обязать Минюст доказывать ежегодно, что признанное иностранным агентом СМИ продолжает выполнять эту функцию, отмечает Ura.ru.

Также независимые издания требуют ввести запрет на признание иноагентами-физлицами журналистов, которые работают в признанных иностранными агентами изданиях. Кроме того, медиасообщество указало на необходимость определить на конкретных условиях порядок и сроки выхода СМИ из статуса иноагента.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконИноагентыЖурналистыСМИ
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