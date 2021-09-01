Российские независимые СМИ предложили внести поправки в закон об иноагентах

Представители медиасообщества призывают вносить издания в список иноагентов исключительно в судебном порядке, доказывать ведение СМИ политической деятельности и расшифровывать основания попадания в реестр иноагентов. Кроме того, журналисты предлагают обязать Минюст доказывать ежегодно, что признанное иностранным агентом СМИ продолжает выполнять эту функцию, отмечает Ura.ru.

Также независимые издания требуют ввести запрет на признание иноагентами-физлицами журналистов, которые работают в признанных иностранными агентами изданиях. Кроме того, медиасообщество указало на необходимость определить на конкретных условиях порядок и сроки выхода СМИ из статуса иноагента.

