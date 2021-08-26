В Кремле сообщили о возможной корректировке закона об иноагентах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, допустил возможное изменение закона об иноагентах.

«Мы всегда говорим, что после принятия закона, как правило, большая часть опасений остается беспочвенными. Но, безусловно, иногда сталкиваемся с моментами, которые требуют корректировки. Если действительно законодатели и правоприменители решают, что корректировки нужны, то это становится возможным», - заявил Песков.