В Кремле сообщили о возможной корректировке закона об иноагентах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, допустил возможное изменение закона об иноагентах.
«Мы всегда говорим, что после принятия закона, как правило, большая часть опасений остается беспочвенными. Но, безусловно, иногда сталкиваемся с моментами, которые требуют корректировки. Если действительно законодатели и правоприменители решают, что корректировки нужны, то это становится возможным», - заявил Песков.
Кроме того, он напомнил, что признание СМИ иноагентом не означает его закрытие, а лишь определяет его порядок сдачи отчётов и предупреждает пользователей информации, что они читают иноагента, пишет Ura.Ru.
«Пусть самостоятельно делают вывод, насколько такая информация будет восприниматься достоверно», - заключил Песков.
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