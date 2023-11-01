Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 23 млрд долларов
Агентство Bloomberg опубликовало новый «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому богатейшие российские бизнесмены с начала 2023 года заработали 23,279 млрд долларов.
Всего в списке 500 человек, в числе которых 25 граждан России. Больше всех из россиян заработал основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние увеличилось на 7,83 млрд долларов (23,2 млрд долларов).
Вторым по размеру прибыли стал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Он заработал 3,47 млрд долларов, таким образом его состояние теперь равно 16,6 млрд долларов. Третьим по объёму заработанных средств стал акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко - его активы увеличились на 3,31 млрд долларов (15,1 млрд).
Также отмечается, что член Совета Федерации от Дагестана и предприниматель Сулейман Керимов стал беднее на 1,55 млрд долларов - его состояние уменьшилось до 7,44 млрд долларов.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск, чьё состояние оценили в 251 млрд долларов, вновь возглавил список 400 богатейших граждан США, составленный журналом Forbes, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru