Forbes назвал Овечкина самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/24.
По данным Forbes, хоккеист заработает в текущем сезоне 17,5 млн долларов, из которых 12,5 млн он получит по контракту, а ещё пять млн - вне ледовой площадки.
Второе место в рейтинге занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон - его доход составит 16,5 млн по контракту и один млн спонсорский. ТОП-3 замкнул игрок «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который за сезон должен получить 11 млн евро контрактных и пять млн за пределами льда.
Кроме Овечкина в первую десятку попал российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который занял пятое место с доходом в 13 млн долларов.
Ранее Овечкин был награждён благодарностью президента РФ Владимира Путина «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru