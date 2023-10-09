Forbes назвал Овечкина самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

По данным Forbes, хоккеист заработает в текущем сезоне 17,5 млн долларов, из которых 12,5 млн он получит по контракту, а ещё пять млн - вне ледовой площадки.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон - его доход составит 16,5 млн по контракту и один млн спонсорский. ТОП-3 замкнул игрок «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который за сезон должен получить 11 млн евро контрактных и пять млн за пределами льда.

Кроме Овечкина в первую десятку попал российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который занял пятое место с доходом в 13 млн долларов.

Ранее Овечкин был награждён благодарностью президента РФ Владимира Путина «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

