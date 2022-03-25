Российские миллиардеры разбогатели в день открытия торгов на Мосбирже
Богатейшие россияне стали ещё богаче. Как сообщает Forbes, в день открытия торгов на Московской бирже 24 марта их состояния стали больше на $14,1 млрд.
По данным издания, лидером в этом списке стал Леонида Михельсона - состояние главы «Новатэка» увеличилось на $2,5 млрд ($20,6 млрд). Чуть меньше заработал члена совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко - $2,3 млрд ($17,5 млрд).
Состояние президента «Норильского никеля» Владимира Потанина выросло на $1,9 млрд ($23,6 млрд), а президента «Лукойла» Вагита Алекперова - на $1,5 млрд ($19,5 млрд). Сенатор Сулейман Керимов и его семья, владеющие контрольным пакетом золотодобывающей компании «Полюс», стали богаче на $1,25 млрд (до $11,4 млрд).
Ранее российский рынок акций в первый день торгов 24 марта вырос на 4,37%. После месячной паузы индекс Мосбиржи остановился на отметке 2578,51 пункта, больше всех по итогу дня выросли акции «Фосагро» (+26,62%), обыкновенные акции «Татнефти» (+20,11%) и «Новатэка» (+18,48%).
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