Российский рынок акций вырос в первый день после длительной паузы

Индекс Мосбиржи остановился на отметке 2578,51 пункта, а индекс РТС снизился на 9% - до 852,64 пункта. По мнению экспертов, это объясняется длительной приостановкой торгов, за время которой вырос курс доллара.

Больше всех по итогу дня выросли акции «Фосагро» (+26,62%), обыкновенные акции «Татнефти» (+20,11%) и «Новатэка» (+18,48%). Ценные бумаги «Аэрофлота» и «Интер РАО» наоборот, продемонстрировали наибольшее падение: минус 16,44% и минус 6,94%, соответственно, пишет журнал «Профиль».

Ранее Центробанк РФ разрешил проводить 24 марта торги на Московской Бирже 33 акциями, входящими в индекс площадки (IMOEX).