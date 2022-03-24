Российский рынок акций вырос в первый день после длительной паузы
После месячной паузы российский рынок акций в первый день торгов вырос на 4,37%, сообщает РИА Новости.
Индекс Мосбиржи остановился на отметке 2578,51 пункта, а индекс РТС снизился на 9% - до 852,64 пункта. По мнению экспертов, это объясняется длительной приостановкой торгов, за время которой вырос курс доллара.
Больше всех по итогу дня выросли акции «Фосагро» (+26,62%), обыкновенные акции «Татнефти» (+20,11%) и «Новатэка» (+18,48%). Ценные бумаги «Аэрофлота» и «Интер РАО» наоборот, продемонстрировали наибольшее падение: минус 16,44% и минус 6,94%, соответственно, пишет журнал «Профиль».
Ранее Центробанк РФ разрешил проводить 24 марта торги на Московской Бирже 33 акциями, входящими в индекс площадки (IMOEX).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+0 / сут.
Умерли
367 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
16,6 млн+0 / сут.
- В ДНР заявили о ранении 12 мирных жителей в Мариуполе
- Финляндия временно прекратит прием поездов из России с 27 марта
- Минобороны Турции: Обнаруженный в Босфоре объект был миной
- Байден 40 минут вел переговоры с главами Минобороны США и Украины в Варшаве
- ФСБ задержала террористов в Уфе
- Боррель предупредил о дисбалансе из-за союза России и Китая
- Польского генерала послали в школу. В России напомнили историю Калининграда
- Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Искандером» украинского «Бука»
- В правительство направлен проект предоставления отсрочки от армии IT-специалистам
- Путин подписал новый закон об антикризисных мерах налоговой поддержки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru