В Польше захотели конфисковать имущество российских олигархов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен конфисковывать имущество российских олигархов, сообщает RT.

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По его словам, правительство страны намерено произвести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможности такой конфискации. Как отметил глава кабмина, а настоящее время существуют конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности. При этом Моравецкий сослался на поляков, «которые не понимают: раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, почему мы не можем такие действия проводить».

Напомним, финансовая гвардия Италии арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация имущества российских бизнесменов говорит о крахе в западных странах «святости частной собственности».

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ТЕГИ:ОлигархиИмуществоПольша
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