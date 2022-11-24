Российские маркетплейсы заявили о борьбе с завышенными ценами во время «чёрных пятниц»

Так, в компании «Яндекс.Маркет» заявили о наличии собственных алгоритмов, которые «выявляют карточки товаров, на которые цены необоснованно завышены именно для покупателей «Маркета», после чего продавцы получают оповещения.

В компании Wildberries рассказали о правиле, согласно которому участники распродаж не могут сделать товар со скидкой дороже, чем он стоил в среднем за последние два месяца.

«Это позволяет исключить манипуляции с ценами и скидками, когда продавец перед распродажей намеренно повышает стоимость, а затем предоставляет фейковую «скидку» на товар», — пояснили в пресс-службе маркетплейса.

В компании Ozon с искусственными скидками борются с помощью тщательного анализа. В частности, аналитики изучают специфику каждой категории, особенности спроса и рыночные тренды, а также учитывают средние цены, по которым тот или иной товар можно купить без учета акций.

Ранее аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина заявила, что во время сезона распродаж покупать товары следует только в проверенных интернет-магазинах, сообщает RT.

