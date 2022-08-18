Эксперт предсказал массовые распродажи квартир в новостройках России

Эксперт по недвижимости Ксения Аверс завила, что в первом полугодии 2022 года продажи квартир упали на 80–85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает NEWS.ru.

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По её мнению, дальше ситуация у застройщиков и риелторов будет гораздо хуже, поэтому в октябре-ноябре недвижимость будут распродавать по себестоимости - чтобы спасти бизнес от банкротства и выполнить свои обязательства перед банками.

«Сначала это будут «точечные предложения», потом приобретут массовый характер. Когда застройщики поймут, что план они не выполняют, а год закроется убытком. Если они не смогут выполнять свои обязательства перед банками, начнутся банкротства», — пояснила эксперт.

Ранее вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне снижения доходов населения и сокращения количества рабочих мест, спрос на покупку недвижимости будет снижаться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродажаКвартирыНедвижимостьЭксперты
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