Российские коллекторы получили право использовать роботов при взыскании долгов

Ранее стало известно, что в России впервые возбудили уголовное дело по статье о нарушениях коллекторов при возврате просроченного долга. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов. По его словам, случай зафиксирован в январе 2024 года в Башкирии.

Поправки в УК РФ, вводящие ответственность за незаконные действия по возврату просроченной задолженности физических лиц, вступили в законную силу в июле 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».

