Российские коллекторы получили право использовать роботов при взыскании долгов

Российские коллекторы получили право использовать роботов при взыскании долгов, сообщает «Парламентская газета».

С 1 февраля в России вступают в силу новые правила работы коллекторов, которые обяжут их записывать и хранить все разговоры с должниками в течение трех лет. Для ведения и записи беседы с клиентом коллекторы смогут использовать голосовых роботов. К ним будут применяться все те е требования по частоте звонком должникам.

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Ранее стало известно, что в России впервые возбудили уголовное дело по статье о нарушениях коллекторов при возврате просроченного долга. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов. По его словам, случай зафиксирован в январе 2024 года в Башкирии.

Поправки в УК РФ, вводящие ответственность за незаконные действия по возврату просроченной задолженности физических лиц, вступили в законную силу в июле 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мордасов
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